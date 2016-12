Hanoï: des volontaires et experts en mission au Laos à l'honneur

Cérémonie de remise d’ordres et de médailles de l’Etat laotien ​à des cadres, experts et volontaires natifs de la capitale. Photo: chinhphu.vn

Hanoi (VNA) – Le comité populaire de Hanoï a organisé le 21 décembre une cérémonie de remise d’ordres et de médailles de l’Etat laotien ​à 555 cadres, experts et volontaires natifs de la capitale qui ​ont été en mission dans ce pays.

L’Etat du Laos a attribué l’Ordre de la Liberté de première classe et l’Ordre de la Victoire de première classe à 228 personnes, les médailles de la résistance anti-française et de la résistance anti-américaine à 317 personnes, en distinction de leurs contributions à sa cause révolutionnaire.

Lors de la cérémonie, le président du comité populaire municipal Nguyen Duc Chung a affirmé que cet évènement contribuait au développement de l’amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays. -VNA