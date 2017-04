Le Japon promet de résoudre rapidement le meurtre d'une petite fille vietnamienne

Le ministre des Affaires étrangères, Fumio Kishida. Photo: AP



Tokyo (VNA) - Le Japon s'est engagé à enquêter sur le meurtre de la petite fille vietnamienne Le Thi Nhat Linh dans la préfecture de Chiba et punir sévèrement le coupable conformément à la loi, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Fumio Kishida, le 14 avril.



Il a exprimé ses profondes condoléances à la famille de la petite fille de 9 ans.



Lors d'une séance de travail avec le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung, Fumio Kishida a l’informé que la police japonaise a arrêté un suspect dans le meurtre, un homme de 46 ans nommé Shibuya Yasumasa, le matin du 14 avril.



La police locale a ensuite informé l'ambassade vietnamienne au Japon de l'arrestation et celle-ci a rapidement informé les parents de Linh, qui sont actuellement au Vietnam.



L'ambassade vietnamienne au Japon surveillera le déroulement de l'affaire et aidera la famille de Linh à se rendre au Japon pour les prochaines procédures.



Elle travaillera en étroite collaboration avec les agences japonaises pour bientôt traduire le coupable en justice.



Un représentant de l'ambassade a déclaré qu’après l’affaire, de nombreux Japonais ont envoyé des lettres pour exprimer leurs condoléances et leur espoir que l'affaire ne porte pas atteinte aux relations entre le Vietnam et le Japon.



Selon la police de la préfecture japonaise de Chiba, Shibuya Yasumasa, 46 ans, est le voisin de la famille de Nhat Linh. Il a été immédiatement arrêté après les résultats d'expertise montrant que son ADN était le même que celui trouvé sur les objets de la petite fille. Par ailleurs, selon la police locale, il n’a pas encore reconnu son crime, il garde le silence sur l'affaire.

Nhat Linh, âgée de 9 ans, a été retrouvée morte sous un pont sur un canal de drainage à Abiko, dimanche 26 mars.

Les enquêteurs japonais ont estimé que la ​petite fille a été tuée ailleurs car il n’y avait aucun signe d’une lutte à l’endroit où son corps a été retrouvé nu et qu’elle a été enlevée quelques minutes après avoir quitté sa maison à Matsudo pour son école primaire, vendredi matin 24 mars. -VNA