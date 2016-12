Le gouvernement soutient huit localités touchées par les crues

Les crues ont causé de lourds dégâts à la population du Centre. Photo: Internet



Thua Thien-Hue (VNA) - Le 26 décembre, le Premier ministre a décidé d’accorder ​une aide de 165 milliards de dôngs (plus de 7,2 millions de dollars) des réserves du budget central à huit provinces pour les aider à régler les conséquences des crues survenues du 13 au 18 octobre.Les provinces bénéficiaires sont Quang Ninh (Nord), Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue et Quang Nam (Centre).​Ces fonds sont destinés à acquérir des produits de première nécessité ​pour les sinistrés, à réparer ou reconstruire des infrastructures ​telles que digues, ​réseaux d'irrigation et ouvrages de transport dans les zones rurales qui ont été sérieusement endommagés par ces catastrophes naturelles.

​Le même jour, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Nguyên Thiên Nhân, a reçu un milliard de dôngs offert par des cadres et la population de la province montagneuse de Thai Nguyên.

Le 27 décembre, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a également remis une ​somme de 500 millions de dôngs mobilisée par ​des cadres et fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères au FPV pour venir en aide des habitants touchés par les crues et inondations dans la partie méridionale du Centre.



Nguyen Thien Nhan a indiqué que le FPV remettra ces sommes le plus tôt possible aux sinistrés du Centre et du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) pour les aider à régler les conséquences des crues.

Au 18 octobre, les crues survenues en suite des pluies diluviennes du 13 au 16 octobre ont fait 29 morts et un porté disparu, ainsi que 30 blessés, dans les quatre provinces du Nghe An, du Ha Tinh, du Quang Binh et du Quang Tri.

Elles ont endommagé 1.041 maisons, en ont inondé 1.785 autres, bloqué ​la circulation et le transport, et détruit de nombreux ouvrages hydrauliques, ponts, routes... La région centrale a aussi été dévastée par des pluies et des crues en novembre et décembre. -VNA