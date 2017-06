Hanoi (VNA) – Le gouvernement a récemment lancé un programme d’action sur la restructuration du budget de l’État, la gestion de la dette publique pour assurer les finances nationales sûres et durables, en exécution d’une résolution en ce sens du Bureau politique.

Maîtriser l’endettement public dans la limite autorisée est l’une des mesures de maintien de la sécurité financière du pays et de stabilisation de l’économie. Photo : VNA

Le programme d’action a pour tâches et solutions essentielles d’accélérer la restructuration économique liée au renouvellement du modèle de croissance, à l’élévation de la productivité et de l’efficacité et la compétitivité de l’économie vietnamienne.



Concrètement, il prévoit de renforcer la restructuration et l’amélioration de l’efficacité des investissements publics, de réviser la liste des programmes et projets d’investissement financés par le budget de l’État et d’en supprimer ceux dont l’efficacité est problématique ou qui ne sont pas d’une nécessité absolu.



Il faudrait également continuer d’amender et de perfectionner la Loi sur l’investissement public adopté en 2014, prendre des mesures pour encourager davantage l’investissement privé et l’investissement direct étranger.



Le gouvernement entend également restructurer les entreprises publiques en accélérant leur actionnarisation et l’application d’une administration moderne, poursuivre la restructuration des établissements de crédit, et accélérer la rénovation du secteur des services publics.



D’autres tâches et solutions consistent à restructurer les recettes et dépenses budgétaires, à renforcer la gestion de la dette publique, à s’efforcer de réduire les dépenses budgétaires excédentaires au moins au niveau fixé par l’Assemblée nationale, à élever l’efficacité des prêts étrangers.



Elles se reposent sur le renforcement de la discipline en matière de finances, de budget, et de dette publique, et l’appareil d’État ; et l’amélioration des capacités d’analyse, d’évaluation, de détermination et d’ajustement de plans économique, sociale, financier et budgétaire.



Le programme d’action vise à réaliser la Résolution N°07-NQ/TW datée du 18 novembre 2016 du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam sur les options et solutions visant à restructurer le budget de l’État, à gérer la dette publique pour assurer les finances nationales sûres et durables.



Cette résolution cible plusieurs objectifs : les recettes budgétaires se chiffrent à 20-21% du PIB en moyenne annuelle durant la période 2016-2020, et sont environ 1,65 fois supérieure à la période 2011-2015.



En part de recettes budgétaires, les revenus domestiques représentent environ 84-85% contre environ 14-16% pour ceux provenant du pétrole brut et de l’export-import, tandis que les recettes centrales représentent 60-65%.



Les dépenses budgétaires durant la période 2016-2020 représentent en moyenne annuelle environ 24-25% du PIB. En part de dépenses, celles d’investissement pour le développement se situent à environ 25-26% ; les dépenses régulières sont inférieures à 64% ; la priorité étant accordée aux dépenses consacrées au remboursement des emprunts publics et à la réserve nationale.



La dette publique durant la période 2016-2020 ne doit pas dépasser 65% du PIB; celle du gouvernement, 55%, et la dette étrangère nationale, 45%. – VNA