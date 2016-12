Lancement du concours de design d'affiches de communication pour l'APEC 2017

Des ethnies minoritaires de Ha Giang visitent une exposition d'affiches de propagande. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement lancé vendredi à Hanoi un concours de design d'affiches de communication pour l'Année de l'APEC Vietnam 2017.

Ce concours ouvert jusqu'au ​28 février est destiné à tous les peintres amateurs et professionnels du pays. Les œuvres candidates proposées, d'un format de 54x79 cm, doivent exprimer le thème de l'APEC Vietnam 2017 "Créer un nouveau moteur pour l'avenir commun".

Le contenu des œuvres doit se concentrer sur la promotion d'un environnement d'investissement attrayant et les politiques pri​vilégiées du Vietnam, ainsi que sur l'image d'un Vietnam de paix, de stabilité, etc.

En 2017, le Vietnam organisera environ 200 activités de l'APEC dans 10 villes et provinces que sont Hanoi, Nha Trang, Vinh, Ninh Binh, Ha Long, Hue, Can Tho, Ho Chi Minh-Ville, Hoi An et Da Nang. La Semaine des dirigeants de l'APEC aura lieu en novembre 2017. -VNA

​