Hanoi, 5 juillet (VNA) - Avec 3,859 milliards de dollars d'échanges bilatéraux entre janvier et mai, l’Allemagne reste le plus grand partenaire en commerce du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE).

Photo : internet

Selon de dernières informations du Département général des Douanes, fin mai, le marché allemand a consommé pour 2,628 milliards de dollars de produits vietnamiens, soit une croissance de 8,5%, faisant de ce pays le 2e rang en terme de marché d’exportation du Vietnam au sein de l’UE, après les Pays-Bas avec 2.672 milliards.

Toutefois, avec 1,231 milliard d’importations du Vietnam dans la même période, soit une progression de 16%, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Allemagne ont atteint le chiffre le plus élevé au sein de l’UE.

Les principaux groupes de produits exportés en Allemagne sont les téléphones et les accessoires avec 733 millions de dollars , les matériaux pour le textile, le cuir et les chaussures, avec plus de 394 millions, le café, 270 millions, le textile et l'habillement, 258 millions, les ordinateurs, produits électroniques et leurs composants, 188,6 millions, ainsi que les machines, équipements, outils et pièces de rechange, avec 143 millions.

Deux groupes de produits ont été importés d’Allemagne pour plus de 100 millions de dollars, les machines, équipements, outils et pièces de rechange, avec 516,4 millions de dollars, et les produits pharmaceutique, avec 127,8 millions. – CPV/VNA