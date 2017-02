La Vietcombank élue meilleure banque du Vietnam par Global Finance

Photo : Vietcombank



Hanoi (VNA) - La banque du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) a été élue meilleure banque de commerce et de placements du Vietnam par la prestigieuse revue financière internationale Global Finance.

Dans le classement annuel des meilleures banques dans le monde de Global Finance, la Vietcombank est entrée dans la liste des 55 meilleures banques mondiales.

Une variété de critères subjectifs et objectifs ont été examinés, dont la rentabilité, les parts de marché, les services clientèle, la compétitivité des prix, l'innovation des produits.



L'objectif de Vietcombank est de devenir le numéro 1 de la banque au Vietnam en 2020, et l'un des 300 plus grands groupes ​bancaires et financiers du monde.



La banque figure sur la liste des 500 plus grandes marques du monde ​établie par le cabinet Brand Finance spécialisé dans la valorisation de marques. En plus, Vietcombank arrive en tête parmi les banques vietnamiennes dans la liste des 500 premières banques en Asie, récemment publiée par le magazine financier The Asian Banker. -VNA​