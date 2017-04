La province de Ninh Binh en pleine métamorphose, 25 ans après

Ninh Binh (VNA) – Vingt-cinq ans après sa refondation, la province de Ninh Binh (Nord) a réussi à faire de son tourisme un des fers de lance de son économie, ainsi qu’à restructurer son industrie et son agriculture.

Vue de la ville de Ninh Binh. Photo: nbtv.vn

​Ninh Binh, une localité de près de 1.400 km² située à une centaine de kilomètres de la capitale, comprend deux villes et six districts, pour une population totale de plus de 950.000 personnes. Elle possède trois topographies typiques de zones montagneuses et semi-montagneuses, de plaines inondées pour la riziculture, ainsi que de plaines littorales. Ses conditions naturelles, diversifiées, favorisent le développement d’innombrables espèces animales et végétales, dont plusieurs sont inscrites sur le Livre Rouge du Vietnam et du monde. L’année dernière, cette province a établi un nouveau record en accueillant 6,5 millions de touristes.

​ Des produits industriels de pointe



Ces 25 dernières années, la province a bénéficié d’une croissance annuelle de 17,59% en moyenne. En 2016, par rapport à 1992, son PIB a été multiplié par 52, et ses exportations, de plus de 400 fois avec plus d’un milliard de dollars. La valeur de production industrielle dans la période 1992-2016 a progressé chaque année de 19,3% en moyenne, s’établissant à 34.500 milliards de dôngs, soit 70 fois plus qu’en 1992.





La province a connu des succès dans la restructuration de son industrie, laquelle privilégie les produits des hautes technologies ou de technologies propres, mais aussi le développement de filières dans lesquelles elle dispose d’un avantage comparatif intéressant, et de celles de produits d’une forte teneur intellectuelle et/ou de haute valeur ajoutée.​

La zone industrielle Khanh Phu dans la province de Ninh Binh. Photo: CVN

Désormais, Ninh Binh s’attache pleinement à restructurer, à moderniser et à industrialiser son agriculture en multipliant les investissements, y compris des acteurs privés, dans ce secteur, notamment pour développer une agriculture de hautes technologies, mais aussi pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs et ses zones rurales.



La province a créé et aménagé 7 zones industrielles. Les 5 qui sont opérationnelles abritent 101 projets représentant un investissement de 52.320 milliards de dôngs de capitaux enregistrés, dont 27 projets étrangers totalisant 700 millions. Enfin, la province a aussi adopté un plan d’aménagement de 25 complexes industriels, dont 15 sont déjà en chantier. – CVN/VNA