La présidente de l’AN reçoit les ambassadeurs de R. de Corée et d’Iran

Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân a reçu, vendredi 23 décembre, les ambassadeurs de République de Corée, Lee Hyuk, et d’Iran, Saleh Adibi, venus lui rendre une visite de courtoisie.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân reçoit le 23 décembre, l'ambassadeur de République de Corée, Lee Hyuk. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec le diplomate sud-coréen, la présidente de l’Assemblée nationale a souligné que la République de Corée ​était un partenaire économique de premier rang du Vietnam, le premier investisseur, le 2e bailleur d'aides publiques au développement et le 3e partenaire en commerce du Vietnam.

Mme Nguyên Thi Kim Ngân ​s'est également félicitée des contributions efficaces de l'Association des parlementaires d'amitié République de Corée-Vietnam dans le renforcement des relations d’amitié entre les deux pays et, plus particulièrement, entre les deux organes législatifs.

L’ambassadeur de République de Corée Lee Hyuk a souligné le bon développement des relations politiques, économiques, de commerce et d’investissement… entre les deux pays, avant d’annoncer que le gouvernement et l’ambassade de République de Corée recherchent des mesures pour augmenter davantage les importations de produits vietnamiens​ en vue de réduire le déséquilibre du commerce bilatéral.

Entre janvier et novembre, ​les échanges commerciaux ​ont atteint plus de 14 milliards de dollars, a-t-il indiqué, estimant que les deux pays peuvent atteindre l’objectif de 70 milliards de dollars d’échanges d'ici à 2020.

Le diplomate sud-coréen a affirmé que les deux pays se coordonneront étroitement dans l’organisation des activités de célébra​tion d​u 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-République de Corée en 2017.

Recevant l’ambassadeur d’Iran, la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a affirmé que le Vietnam prend en considération et souhaite la promotion des relations d’amitié et de coopération multiforme avec l’Iran.

La présidente de l'AN du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân et l'ambassadeur d'Iran au Vietnam. Photo : VNA

Elle a demandé à l'Iran de soutenir ​le candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021, et de renforcer les échanges commerciaux en vue d'atteindre 2 milliards de dollars dans l’avenir.

Elle a demandé à l’Iran d’aider et de créer des conditions favorables au groupe de télécommunication de l’Armée Viettel et au groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam ​pour s'engager dans des projets en Iran.

L’ambassadeur iranien a souligné que l’Iran prenait en considération les relations de coopération avec le Vietnam, souhaitant que les deux pays ét​endent leur coopération aux biotechnologies et aux nanotechnologies.

A cette occasion, la présidente de l’AN du Vietnam a prié l'ambassadeur iranien Saleh Adibi de transmettre son invitation à son homologue iranien à effectuer une visite officielle au Vietnam. - VNA