La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân rencontre des Vietnamiens d’Europe

Prague, 14 avril (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a rencontré vendredi 14 avril à Prague, des représentants de l’Union des associations de Vietnamiens d’Europe et des représentants des organisations des Vietnamiens en Autriche, en Pologne, en Bulgarie, en France, en République tchèque, en Slovaquie et en Suède.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, prend la pose avec le comité exécutif de l’Union des associations de Vietnamiens d’Europe. Photo : VNA

La dirigeante vietnamien, en visite officielle du 11 au 14 avril en République tchèque, les a informé des bons résultats de sa tournée en Suède, en Hongrie et en République tchèque.Elle les a invités à encourager la diaspora à se solidariser, à préserver l’identité culturelle vietnamienne, notamment sa langue, et à contribuer au développement du pays ainsi qu’au renforcement de ses relations avec l’Europe.La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a noté les pensées et les propositions de la communauté vietnamienne en Europe, et expliqué certains aspects relatifs à la législation vietnamienne, y compris la réintégration de la nationalité vietnamienne.Elle a fait savoir qu’après ce déplacement, elle va demander au ministère de l’Education et de la Formation et à la Commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, de l’adolescence et de l’enfance de l’Assemblée nationale d’étudier le déploiement de l’enseignement du vietnamien en ligne afin de favoriser l’apprentissage du vietnamien des Vietnamiens dans le monde.Nguyên Thi Kim Ngân a demandé au comité exécutif de l’Union des associations de Vietnamiens d’Europe d’attacher de l’importance à la promotion des images de la terre et des hommes vietnamiens en Europe.Elle a également rencontré une bonne centaine de délégués membres du comité exécutif de l’Association des Vietnamiens et représentants de certaines organisations des Vietnamiens en République tchèques, affirmant la politique de grande union nationale du Parti et de l’Etat vietnamiens.

En République tchèque, la diaspora vietnamienne est la 3e communauté étrangère, derrière les Ukrainiens et les Slovaques. Quelque 65.000 ressortissants vietnamiens vivent légalement dans ce pays qui compte au total plus de 10 millions d’habitants, soit à peine 0,65% de la population. Ils s’entraident et s’intègrent de plus en plus, au travers des activités de l’Association des Vietnamiens en République tchèque. – VNA