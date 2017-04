La pomme étoilée fraîche du Vietnam s’exporte aux États-Unis

Hanoi (VNA) – Les États-Unis ont autorisé l’importation des pommes étoilées fraîches en provenance du Vietnam à partir du 19 janvier 2017, a-t-on appris du journal officiel du gouvernement américain Federal Register.

Cette décision vient d’être publiée par Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire de (APHIS, pour Animal and Plant Health Inspection Service) du département américain de l’Agriculture.



L’APHIS a sollicité les commentaires sur son rapport d’analyse du risque phytosanitaire (ARP) pendant 60 jours jusqu’au 19 septembre 2016 et en a obtenu un commentaire, de la part d’une entreprise de fabrication.



Une mesure identifiée dans l’ARP est que tous les lots de pommes étoilées fraîches importées du Vietnam aux États-Unis continentaux devront être traités par irradiation avant leur arrivée aux États-Unis.



L’intervenant a fait valoir que les pommes étoilées fraîches devraient être autorisées à être traitées après leur arrivée aux États-Unis.



Lorsque les installations d’irradiation certifiées sont disponibles, un traitement par irradiation approuvé peut être effectué pour tous les articles importés avant leur expédition aux États-Unis.



Cependant, dans sa demande, l’Organisation de protection des végétaux (NPPO) du Vietnam stipule spécifiquement que les pommes étoilées fraîches sont soumises à un programme d’inspection préalable au Vietnam.



En examinant cette demande, l’APHIS a déterminé que le Vietnam possède des infrastructures suffisantes pour répondre aux exigences relatives au traitement national.



L’ARP a également indiqué que les fruits doivent être emballés individuellement dans du plastique avant l’expédition pour réduire le risque de réinfestation d’après-traitement.



L’intervenant a soutenu que les pommes étoilées fraîches devraient être condionnées dans des cartons plutôt que d’être individuellement emballées en conformité avec la réglementation de l’ARP qui n’a pas spécifié que ces fruits doivent être mis dans un tel emballage.



Emballer individuellement des fruits est une mesure d’atténuation phytosanitaire efficace, qui prend la place de boîtes en carton anti-insectes. Cette mesure a été spécifiquement proposée par la NPPO du Vietnam dans ses demandes d’accès au marché.



L’APHIS a déterminé qu’un tel emballage individuel offre une protection phytosanitaire égale à des cartons et des palettes anti-insectes.



L’organe de relations commerciales du Vietnam aux États-Unis a fait savoir que les pommes étoilées fraîches vietnamiennes doivent être importées seulement comme envois commerciaux.



En outre, chaque envoi doit être accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par la NPPO du Vietnam, traité conformément au paragraphe 7, partie 305 du Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis sur les traitements phytosanitaires, et soumis à une inspection à l’arrivée au port d’entrée aux États-Unis. – VNA