La journée culturelle de l’ethnie H’mong 2017 sur le plateau calcaire de Dông Van

Le marché de Dong Van. Photo: VNA



Ha Giang (VNA) - La journée culturelle de l’ethnie H’mong 2017 a lieu les 4 et 5 février dans le district de Meo Vac, province montagneuse de Ha Giang (Nord-Ouest), dans le but de préserver les valeurs culturelles traditionnelles des ​H’mong du plateau calcaire de Dông Van.

C'est une activité culturelle annuelle du district organisée à l'occasion du Nouvel an lunaire, a indiqué Nguyen Cao Cuong, président du Comité populaire du district de Meo Vac, ajoutant qu'il s'agissait de la 3e édition.

Les visiteurs ont également l’occasion de participer à diverses activités intéressantes notamment la fête Gau Tao (pour la prospérité et le bonheur) et plusieurs jeux traditionnels ​comme le lancer de pao ou le tir à la corde, ​mais aussi découvrir la vie quotidienne et des métiers artisanaux des H’mong… ​Ils assistent par ailleurs à des danses au son du khèn (sorte d’orgue à bouche) de 200 jeunes d'ethnies.

Le plateau calcaire de Dông Van abrite de nombreuses populations ethniques, dont près de 80% de H'mong. -VNA