La Fête du café de Buon Ma Thuot et le festival de la culture des gongs du Tay Nguyen en mars 2017

Conférence de presse sur la 6e Fête du café de Buon Ma Thuot et le festival de la culture des gongs du Tay Nguyen 2017, le 25 décembre à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La 6Fête du café de Buon Ma Thuot et le Festival de la culture des gongs du Tay Nguyen 2017 auront lieu du 8 au 13 mars prochain dans la ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak, a ​annoncé le comité d’organisation lors d’une conférence de presse donnée le 25 décembre à Ho Chi Minh-Ville.

Les cérémonies d’ouverture auront lieu le 10 mars, et celles de clôture, le 13 mars. Outre la 6e Fête du café de Buon Ma Thuot et le Festival de la culture des gongs du Tay Nguyen 2017, la 4e conférence de promotion de l’investissement au Tay Nguyen sera organisée, ​afin de donner l'opportunité ​aux investisseurs vietnamiens et étrangers de se renseigner sur les potentiels de cette région.

Dans le cadre de la 6e Fête du café de Buon Ma Thuot, de nombreuses activités sont prévues, dont une foire-expo sur le café du Tay Nguyen, un festival de rue, des courses d'éléphants et de pirogues…

Le Festival de la culture des gongs du Tay Nguyen 2017 comprendra une soirée de représentation des gongs du Tay Nguyen, un concours de sculpture sur bois, une exposition, ainsi que la cérémonie de remise des prix du concours photographique sur le café de Buon Ma Thuot, la culture des gongs du Tay Nguyen et les héritages du Vietnam.

Ces évènements ont pour objet de promouvoir le label du café de Buon Ma Thuot et de valoriser la culture des gongs du Tay Nguyen reconnue par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, a déclaré Y Bier Nie, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam. -VNA