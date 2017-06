La conférence intitulée "Hanoi 2017 - Coopération, Investissement et Développement " a eu lieu dimanche à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Hanoi a présenté des décisions approuvant des propositions d'investissement pour 48 projets avec un capital social total de plus de 74.000 milliards de dongs (3,25 milliards d’USD) le 25 juin, à la conférence intitulée "Hanoi 2017 - Coopération, Investissement et Développement ".



Lors de la conférence, qui a attiré des représentants de 50 pays et territoires, et plus de 600 investisseurs nationaux et étrangers, les représentants de la ville et les investisseurs ont également signé 15 protocoles d'accord d'une valeur de près de 135.000 milliards de dongs.



S’exprimant à l'événement, le secrétaire du Comité municipal du Parti, Hoang Trung Hai, a affirmé que les dirigeants de Hanoi sont conscients que la clé du développement de la ville est d’aller de pair avec les entreprises, tout en considérant l'économie privée comme une force motrice de sa restructuration économique.



Le président du Comité populaire municipal Nguyen Duc Chung a déclaré que Hanoi prendra la tête de la mise en œuvre des instructions du gouvernement et de la construction d'une administration au service des entreprises.



Hanoi accueille toujours et veut coopérer avec tous les investisseurs, les entreprises, les associations et les localités dans et hors du pays pour stimuler le développement durable, a déclaré Nguyen Duc Chung.



Il a ajouté que, dans le futur, Hanoi privilégie l'attraction de projets d'investissement en utilisant les hautes technologies, les nouvelles technologies et les énergies propres, en mettant l'accent sur les zones urbaines satellites, les chemins de fer urbains, les parkings...



Pour attirer plus d'investisseurs et de talents, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exhorté Hanoi à prendre des mesures efficaces pour relier les entreprises et attirer la participation des résidents et des entreprises nationales et internationales dans la construction de la ville.



Il a souligné les efforts de Hanoi pour améliorer son environnement d’investissement au cours des dernières années, l'indice provincial de compétitivité (PCI) en sautant 10 places, classé 14ème sur 63 provinces et villes - son classement le plus élevé jamais atteint, alors que son indice de réforme administrative a également grimpé 6 places.



En 2016, près de 440.000 milliards de dongs ont été versés dans des projets d'investissement dans la capitale. -VNA