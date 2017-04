La BIDV exhortée à entrer dans la liste des 25 plus grandes banques commerciales de l'ASEAN

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (premier, à droite) remet l'Ordre du travail, première classe, à la BIDV (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à la Banque de l'investissement et du développement du Vietnam (BIDV) de continuer à jouer le rôle de fer de lance dans le soutien ​aux entreprises investissant à l'étranger, en particulier au Laos et au Cambodge.

Lors d'une cérémonie tenue à Hanoi le 15 avril pour marquer le 60ème anniversaire de la fondation de la banque, le Premier ministre a déclaré que la BIDV devait considérer ce soutien comme une mission internationale et une tâche importante dans les activités économi​ques extérieures, qui contribu​era à accélérer l'intégration mondiale du Vietnam et à renforcer​ son prestige dans la région et dans le monde, notamment au Laos, au Cambodge et en Russie.



Il a exhorté la banque à s'engager activement et efficacement dans la restructuration des organisations de crédit, ​avec l'accent​ mis sur les créances douteuses et les banques​ peu performan​tes.



En même temps, la banque devra continuer d’améliorer ses capacités de gestion financière, l’efficacité de ses activités et sa compétitivité, afin d'entrer dans la liste des 25 plus grandes banques commerciales de l'ASEAN. Le capital actuel de la BIDV, d'environ 1,5 milliard de dollars, est inférieur à celui de nombreuses banques régionales, a-t-il estimé.

La BIDV doit promouvoir l’application des technologies de l’information afin de profiter des opportunités de la quatrième révolution industrielle, assurer une source de capital ​aux programmes de développement socioéconomique ainsi qu​'aux grands projets nationaux dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, les industries de haute technologie, l'exportation, l'industrie auxiliaire, tout en soutenant les start-up et les petites et moyennes entreprises.



En tant qu'un des établissements de crédit les plus anciens du Vietnam, les missions initiales de la BIDV incluent la fourniture de capitaux aux projets nationaux stratégiques.



L'actif de la banque ​atteint un million de milliards de dongs​. Elle compte plus de 1.000 succursales et bureaux de transactions, et plus de 25.000 employés. ​La banque contribue à hauteur de 5.000 milliards de dongs au budget de l'État chaque année. ​Elle a été la première banque nationale à investir à l'étranger, et elle est présente actuellement dans six pays dont le Laos et le Cambodge.



Lors de la cérémonie, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remis à la BIDV l'Ordre du travail​ de première classe.



À cette occasion, la BIDV a également reçu l'Ordre de l'indépendance du Laos de première classe, et l’Ordre Monisaraphon du Cambodge, classe Moha Sereivath. -VNA