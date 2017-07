La cérémonie de remise du prix du tourisme du Vietnam en 2017. Photo: Baoquangninh

Hanoï (VNA) - La baie de Ha Long, l'une des merveilles naturelles du monde, conserve son titre de premier site touristique du Vietnam en 2017, à l'issue de la cérémonie de remise ​des prix du tourisme du Vietnam en 2017 aux entreprises qui se sont distinguées dans ce secteur.A cette occasion, le jury a décerné les prix touristiques dans de nombreuses catégories : hôtel 5 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles ; première agence de voyages vietnamienne, et étrangère, meilleur restaurant, entreprise de transport touristique ; meilleure escale pour les touristes; ​premières destinations et zones touristiques, de golf ; et ​meilleure compagnie aérienne.Les prix du tourisme du Vietnam ​sont organisés chaque année par l’Administration ​nationale et l’Association du tourisme du Vietnam, sous les auspices du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, afin de distinguer les entreprises ayant contribué activement au développement de l’"industrie sans fumée" du pays. -CPV/VNA