Ha Long ressortira ses masques et ses chars pour saluer l’été

Ha Long (VNA) - Le carnaval de Ha Long «Saluer l’été» sera l’une des attractions de la Semaine du tourisme Ha Long-Quang Ninh 2017, qui aura lieu du 27 avril au 7 mai dans la province de Quang Ninh (Nord-Est).

Le carnaval de Ha Long 2016. Photo: CVN

Organisée par le Comité populaire de la province, la Semaine du tourisme Ha Long-Quang Ninh 2017 est une des activités culturelles, sportives et touristiques pour accueillir la saison touristique de l’été 2017.Elle comprendra neuf programmes principaux que sont la foire d’été OCOP, le carnaval (placé sous le thème «Saluer l’été»), le tournoi international de beach-volley féminin de Tuân Châu-Ha Long, la Semaine du tourisme de Mong Cai, le tournoi provincial de tennis de Quang Ninh, le festival gastronomique de Mong Cai et la Fête de la rue piétonne.Un carnaval tout feu tout flammesLe carnaval de Ha Long aura cette année comme thème «Saluer l’été». Un grand nombre d’artistes, de chanteurs, de mannequins et d’habitants locaux y participeront, aux côtés d’artistes venus de l’étranger.C’est la 11e année consécutive que Quang Ninh organise le carnaval de Ha Long, la première édition datant de 2007. Cet événement vise à promouvoir son image touristique comme à honorer ce patrimoine mondial qu'est la baie de Ha Long, classée dans la liste des sept Merveilles naturelles du monde.La baie de Ha Long est située dans le golfe du Bac Bô, province de Quang Ninh, à environ 180 km de Hanoï. Ses valeurs paysagères et géomorphologiques exceptionnelles lui ont valu d’être inscrite dans la liste des patrimoines naturels mondiaux de l’UNESCO en 1994 et 2000.Par ailleurs, en écho à la Semaine du tourisme Ha Long-Quang Ninh 2017, 18 programmes et événements se tiennent de mars à mai dans plusieurs localités de Quang Ninh, comme la Fête des cerisiers et des abricotiers de Yên Tu-Ha Long 2017, la Fête de Miêu Ông-Miêu Bà, la Fête de Bach Dang…Afin que la Semaine du tourisme Ha Long-Quang Ninh 2017 soit un succès, le Comité populaire provincial a demandé aux services compétents de se coordonner étroitement pour assurer la sécurité, la protection de l’environnement et la circulation, et contrôler la qualité ainsi que le prix des marchandises et services. – CVN/VNA