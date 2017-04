Kon Tum appelé à se développer plus rapidement et durablement

Kon Tum (VNA) - Les réalisations obtenues et les expériences tirées ​durant le processus de développement sont la base pour la province de Kon Tum de se développer plus rapidement et durablement, a prévu le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong.

Le leader du PCV, qui s'est rendu les 13 et 14 avril dans la province de Kon Tum sur les Hauts Plateaux du Centre, a travaillé avec les dirigeants sur le développement socio-économique local et la garantie de la sécurité et de la défense.

Il a demandé à la province de se concentrer sur le développement d'une agriculture high-tech et l'accélération des ​relations entre l'Etat, les scientifiques, les entrepreneurs et les agriculteurs, ainsi que sur la promotion de la Nouvelle ruralité. Il a suggéré à Kon Tum le développement de son économie frontalière au soutien de ses échanges commerciaux avec le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Myanmar.

Selon M. Trong, il est indispensable pour Kon Tum ​d'exploiter ses atouts forestier pour améliorer le quotidien ​de la population locale.

M. Trong rencontre des habitants du village de Kon Ro Bang 2. Photo: kontum



Auparavant, le 13 avril, M. Trong s'est rendu dans le village de Kon Ro Bang 2 de la commune de Vinh Quang, ville de Kon Tum.

Il a visité la compagnie par actions de sucre de Kon Tum, puis est allé offrir des cadeaux à un blessé de guerre de 91 ans du quartier de Dao Duy Tu, ville de Kon Tum.

En 2016, Kon Tum a réalisé un P​IB de plus de 11.000 milliards de dongs, une hausse de 8,06% ​en un an. Le revenu ​par habitant a atteint 32 millions de dongs. La province a réalisé ​des exportations de 113 millions de dollars, et ​ce premier trimestre, de 57 millions de dollars, une hausse record de 300% sur un an.

La lutte contre la pauvreté est renforcée, ​avec un taux de foyers pauvres ramené de 26,11% en 2015 à 23,03% en 2016. Environ 98% de stations ​sanitaires ont un médecin.

Kon Tum partage plus de 280 km de frontières avec le Laos et le Cambodge. 53% de la population sont des ethnies minoritaires, dont 42% pratiquent une religion. -VNA

