Khanh Hoa: des enseignants étrangers enseignent l'anglais dans les écoles primaires

Photo: Internet



Hanoi (VNA) - Un projet d'emploi d'enseignants étrangers dans l'enseignement de l'anglais sera expérimenté dans plusieurs écoles primaires de la province de Khanh Hoa à partir de février.

Ce projet a pour but d’inciter les élèves à acquérir et à pratiquer des compétences d'écoute, de lecture et d’expression orale et écrite en vue d’améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage de l'anglais dans le cadre du Plan national des langues étrangères pour 2020.

Les élèves des écoles primaires des villes de Cam Ranh et de Nha Trang, et des districts de Dien Khanh et Ninh Hoa participeront à ce projet.

Ils apprendront comment travailler en groupe et à pratiquer des jeux en anglais, et écouteront des chansons en anglais pour développer leurs capacités d’écoute et d’expression orale.

Le projet sera aussi une bonne opportunité pour les enseignants vietnamiens d'anglais concernés d'accéder à des méthodes d'enseignement modernes et d'acquérir de l'expérience auprès de leurs collègues étrangers.

Le directeur adjoint du département provincial de l'éducation et de la formation, Hoang Thi Ly, a déclaré que les enseignants étrangers qui participeront au projet seront gérés par des agences autorisées, et que les programmes seront vérifiés par son département. -CPV/VNA