Khanh Hoa accueille 22% de touristes supplémentaires

Les touristes affluent vers une plage de la ville balnéaire de Nha Trang, province de Khanh Hoa. Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) - La province littorale de Khanh Hoa (Centre) a accueilli plus de 2,6 millions de touristes au premier semestre de 2017, en hausse de 22% par rapport à la même période de l'année dernière, et générant plus de 7.500 milliards de dôngs (330 millions de dollars) de recettes.Le nombre de touristes étrangers ​a augmenté de 180% en glissement annuel pour s'établir à 949.000 arrivées et la durée moyenne du séjour ​était de 3,3 jours.Le nombre de visiteurs étrangers en provenance de Chine et de Russie a respectivement augmenté de 263% et 248%, alors que les touristes du Japon, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France et de l'Allemagne ​sont venus moins nombreux.Khanh Hoa et sa ​station balnéaire Nha Trang sont parmi les destinations les plus populaires du pays grâce à de belles plages et des îles aux côtés des habitants sympathiques, de l'environnement sécuritaire et des prix abordables.Cette année, la province a accueilli plusieurs événements internationaux et nationaux, notamment la première réunion des hauts fonctionnaires de l'APEC de 2017, le Festival de la plage de Nha Trang-Khanh Hoa et le Festival du temple de Ponagar.Selon le Comité populaire de Khanh Hoa, la localité ​s'efforce d'améliorer les services locaux en améliorant les infrastructures et en ajoutant davantage de produits touristiques. - VNA