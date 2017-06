Hanoï, 30 juin (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) ​de Hanoï a continué de connaître une baisse mensuelle, selon le Département général des statistiques de Hanoï.

Photo : VNA



Le groupe "Restauration" ​est en nette baisse (- 1,52%) en raison d'une diminution des prix des vivres et des aliments sur le marché de la capitale. Les groupes "Logement, électricité, eau courante, combustibles, matériaux de construction" et "Transport" ont diminué respectivement de 0,47% et 0,29%.

En juin, ​les exportations de Hanoï se sont élevées à 1.059 millions de dollars pour u​n ​recul de 2,7% ​en un mois, mais de 11,5% sur un an, portant le total des exportations de la ville au premier semestre à 882 millions de dollars.

La capitale a accueilli environ 235.000 touristes étrangers, soit une baisse de 7,8% en un mois, et 818.000 touristes domestiques, en hausse de 0,2%.

En même temps, l’IPC de Hô Chi Minh-Ville en juin a connu une stabilité par rapport au mois de mai.

Les groupes "Logement, électricité, eau courante, combustibles, matériaux de construction", "Communication", "Textile, habillement, chapeaux et chaussures", Boissons et tabac et "Equipements et ustensiles ménagers" ​ ont connu une croissance légère de 0,46, 0,11, 0,02 et 0,01 %.

Par ailleurs, les cours de l'or et du dollar américain ont respectivement diminué de 0,52% et 0,18% par rapport au mois de mai. -VNA