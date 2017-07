Hanoi (VNA) - Le magazine Vietnam Heritage (Patrimoine du Vietnam) de l’Association du patrimoine culturel du Vietnam et les parraineurs principaux de l’opération, Canon et VietJet Air, ont lancé le 10 juillet le concours de photos sur le patrimoine du Vietnam 2017.

Selon le comité d’organisation, cette année, avec le nouveau thème «Marché», les concurrents ont plus de matière d’inspiration pour leurs œuvres comme la diversité des expressions humaines, un endroit rempli de couleurs et de saveurs, les spécificités esthétiques de chaque marché en fonction de chaque région, etc.



Le concours de photos sur le patrimoine du Vietnam 2017 devrait attirer non seulement des photographes de talent, mais aussi donner l’envie aux amateurs et passionnés de tout bord d’y participer.



«Le concours permet de transmettre la beauté des patrimoines naturels, historiques et culturels du Vietnam aux amis étrangers», a déclaré Hiroshi Yokota, président de Canon Vietnam.



L'objectif de cette édition 2017 est de mieux faire découvrir le monde les valeurs des patrimoines naturels et culturels du Vietnam, mais aussi de mettre en lumière des chefs-d’œuvre patrimoniaux à travers des photographies mettant en valeur la nature, l’histoire et la culture dans le magazine Vietnam Heritage et la version en ligne du magazine. Le comité d’organisation mettra en place par la suite une vaste exposition des prises les plus remarquables, dans les grands centres touristiques et les plus grandes universités du pays.



Cette année, 16 prix seront décernés : appareils photo, imprimantes Canon et des coupons de réduction touristiques. Le comité d’organisation sélectionnera les 100 meilleurs clichés en vue d’une exposition en octobre 2017 et jusqu’à la nouvelle année lunaire dans les lieux d’exposition cités plus haut à Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Hanoï.



La cérémonie de remise des prix auront lieu le 15 septembre à Hô Chi Minh-Ville. -CVN/VNA