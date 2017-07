Un coin de Hoi An. Photo : Getty Images



Hanoï (VNA) – Avec 90,31 points, la vieille ville de Hoi An (province de Quang Nam, Centre) se classe 7e parmi les 15 meilleures villes du monde (The World’s Top 15 Cities), élues par les lecteurs du magazine Travel & Leisure.

La vieille ville de Hoi An a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999. Selon l’UNESCO, Hoi An constitue un exemple exceptionnellement bien préservé d'une cité qui fut un port marchand d'Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle. Ses bâtiments et la disposition de ses rues reflètent les traditions autochtones aussi bien que les influences étrangères, qui ont donné naissance à ce vestige unique.

Outre Hoi An, la liste de Travel & Leisure comprend Barcelone (Espagne), Udaipur (Inde), Siem Reap (Cambodge), Rome (Italie), Santa Fe (Nouveau-Mexique, Etats-Unis), Luang Prabang (Laos), Ubud (Indonésie), Le Cap (Afrique du Sud), Oaxaca (Mexique), Florence (Italie), Kyoto (Japon), Chiang Mai (Thaïlande), Charleston (Caroline du Sud, Etats-Unis) et San Miguel de Allende (Mexique). Avec 92,12 points, San Miguel de Allende a été élue la première destination urbaine du monde. -VNA