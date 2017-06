L'ancienne cité de Hôi An en soirée. Photo: Internet

Quang Nam (VNA) - Hoi An (dans la province centrale de Quang Nam) se distingue comme une destination à coût des plus abordables, selon le magazine américain Time.Avec la beauté impressionnante et nostalgique de son vieux quartier, Hoi An séduit toujours les touristes notamment étrangers. Hoi An est également connu comme une destination à coût abordable. Récemment, le magazine Time a choisi Hoi An comme l'un des meilleurs endroits si les touristes veulent profiter au maximum de leur argent.Parmi les 10 destinations sélectionnées par le Time figurent encore Xian (Chine), Chiang Mai (Thaïlande), Taipei (Taïwan, Chine), Siem Reap (Cambodge), Katmandou (Népal), Bali (Indonésie), Chennai (Inde), Luang Prabang (Laos) et Penang (Malaisie). -CPV/VNA