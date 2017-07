Hô Chi Minh-Ville soutient Siam Cement dans la fabrication de matériaux de construction verts

Hô Chi Minh-Ville, 3 juillet (VNA) - Les autorités de Hô Chi Minh-Ville soutiennent la sarl Siam City Cement Vietnam dans la production de matériaux de construction respectueux de l'environnement, a déclaré Le Van Khoa, vice-président du Comité populaire municipal lors d’une rencontre avec le PDG Philippe Richart et Beat Wafler, membre du conseil d'administration de la sarl.

Le Van Khoa, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville (droite) reçoit le PDG de la sarl Siam City Cement Vietnam Philippe Richart. Photo : VNA

Le Van Khoa ​s'est félicité de l'attention de l'entreprise à la protection de l'environnement au Vietnam.



En évaluant les succès de l'entreprise au Vietnam, il a souligné que sa ville a une forte demande de matériaux de construction pour desservir son développement urbain. Il a affirmé que Hô Chi Minh-Ville crée toujours les meilleures conditions possibles pour que les entreprises étrangères, dont le groupe Siam Cement, investissent à long terme.



Philippe Richart a déclaré que le groupe Siam Cement veut continuer à promouvoir la coopération avec Hô Chi Minh-Ville. Siam City Cement Vietnam s'engage à protéger l'environnement, à assumer la responsabilité sociale et la qualité des produits.



Il a noté que Siam City Cement Vietnam renforcerait le développement de son réseau d'usines et de distribution, fabriquerait des produits adaptés au marché vietnamien et traiterait ​ses déchets industriels.



Siam City Cement Vietnam est spécialisée dans la production de matériaux de construction et la gestion des déchets dans la région ​Sud. Il compte 1.700 travailleurs directs et 20.000 ​indirects travaillant dans cinq cimenteries et stations de béton dans la mégapole du Sud. -VNA