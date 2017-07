Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La rentrée scolaire 2017-2018 approchant à grands pas, les grands magasins de fournitures scolaires de Hô Chi Minh-Ville sont de plus en plus fréquentés et de nombreux programmes promotionnels sont lancés.





Photo : VNA/CVN

Dès le début de l’été, presque toutes les librairies ont préparé d’importants stocks de fournitures scolaires pour l’année scolaire 2017-2018.Le week-end dernier, My Trang amène son enfant à la librairie. «Pendant les vacances scolaires, mon enfant a plus de temps libres. J’en profite afin d'acheter avec lui tout le nécessaire pour la rentrée scolaire», a-t-elle déclaré.Dans les supermarchés, la plupart des parents ne sélectionnent que des produits vietnamiens, aux designs soignés et variés. Cette année, les producteurs nationaux s’intéressent davantage à la qualité. Ils ont lancé des sacs à dos et cartables en matière plastique ultraléger. Pas d’inquiétudes pour le dos des enfants. Les prix oscillent entre 215.000 et 360.000 dôngs. Ils proposent également des cahiers ou des sacs à dos à l’effigie de personnages de dessins animés comme Minion, Elsa, Anna..., ou des cartables agrémentés d’un Mickey, d’un Superman ou de Hello Kitty, sans parler des trousses Doremon, ou en forme de voiture ou d’un animal qui sont prisés de nombreux élèves.Assurer des prix stablesCes dernières années, les fournitures scolaires fabriquées au Vietnam ont été de plus en plus appréciées pour leur beau design, leur bonne qualité et leur prix raisonnable. Et cette année aussi. À Hô Chi Minh-Ville, une quinzaine d’entreprises locales participent à un programme de stabilisation des prix.Selon le Service municipal de l’industrie et du commerce, les quatre groupes d’articles participant au programme de stabilisation sont cahiers, sacs à dos et cartables, uniformes scolaires, et chaussures et sandales.D’une manière générale, de 35% à 50% des articles 2017-2018 sont à des prix raisonnables et stables. Plusieurs entreprises vietnamiennes participant au programme de stabilisation ont préparé très tôt ces produits. Elles proposent sur le marché environ 24,8 millions de cahiers, 2,2 millions d’uniformes, 1,75 million de cartables et de sacs à dos, 720.000 paires de sandales et de chaussures, 13,6 millions de manuels scolaires ou encore 150.000 ensembles d’outils scolaires.En détail, la compagnie Huong Mi-Hami y participe avec quelque 950.000 produits, représentant une croissance de 20% par rapport à la même période de la dernière année.Quant à Lâm An Dâu, président du conseil d'administration de la Compagnie de papier Vinh Tiên, il assure qu’«avec 70-80 millions de cahiers, ma société va répondre aux besoins des consommateurs».De nombreuses promotionsPour faciliter les achats en famille, beaucoup de librairies, de supermarchés et de magasins proposent des produits groupés de quatre à dix articles avec une remise.Les chaînes Co.opmart et Co.opXtra lancent des promotions sur des milliers d’articles. Ainsi, on y trouve des uniformes d’élèves 20% moins chers, des cahiers, des cartables, des sandales et des chaussures à moitié prix.En détail, après la remise, un sac à dos ou un cartable des marques Mr.Vui, Miti… coûte de 126.000 à 463.500 dôngs. Le prix d’une chemise banche et d’un pantalon est de, respectivement, 52.900 à 144.000 dôngs et de 59.900 à 206.000 dôngs.Les 22 et 23 juillet 2017, Co.opmart et Co.opXtra vont aussi offrir plus de 660.000 cahiers aux designs originaux à l’intention des clients ayant la carte Co.opmart. -CVN/VNA