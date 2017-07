Les touristes étrangers à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Près de 12 millions de touristes ont visité la capitale vietnamienne au premier semestre de 2017, soit une croissance de 8% sur un an, selon le Service municipal du tourisme.

S'agissant des touristes étrangers, Hanoï en a accueilli plus de 2,3 millions de personnes, soit une augmentation de 14% en glissement annuel. Au cours du six premiers mois de cette année, le secteur du tourisme de Hanoi a généré un chiffre d'affaires de 35.262 milliards de dôngs, +13% par rapport à 2016.



En 2017, Hanoi vise 4,3 millions de touristes étrangers et 19,31 millions de touristes vietnamiens, et un chiffre d’affaires de 66.611 milliards de dôngs.



Ces derniers temps, le Service municipal du tourisme a amélioré la qualité des infrastructures et des services, et créé de nouveaux produits touristiques. Il met l'accent sur le développement du tourisme culturel, du MICE (meetings, incentives, conferences et exhibitions), du tourisme écologique, du tourisme agricole… et intensifie également les activités de promotion en privilégiant les marchés clés.

Quant à Thua Thiên-Huê, pendant le même laps de temps, cette province centrale a accueilli 1,75 million de touristes (+1,9%), dont 414.500 étrangers (+6,76%), effectuant un chiffre d’affaires de 1.735 milliards de dôngs (+8,3%). Les touristes sud-coréens sont les plus nombreux avec 97.000 arrivées, représentant 26% des visiteurs étrangers dans cette localité. Quelques marchés ont enregistré une croissance stable, dont la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Allemagne... -VNA