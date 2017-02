Hanoi lance la Fête de la plantation d'arbres 2017

Cérémonie de lancement de la Fête de la plantation d'arbres de Hanoi pour 2017. Photo: HNM.

Hanoï (VNA) - Les autorités de la ville de Hanoi ont organisé, ce samedi (soit le 8e jour du premier mois lunaire), une cérémonie de lancement de la Fête de la plantation d'arbres.

Il s'agit d'une activité annuelle ​destinée à honorer le Président Hô Chi Minh qui s'est particulièrement intéressé à la protection de la nature et de l'environnement, et ​qui est le fondateur de cette fête dont la première édition a eu lieu en 1960.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam (PCV) pour Hanoi, Hoàng Trung Hai, a affirmé que la Fête de la plantation d'arbres visait à mobiliser l’ensemble du peuple, y compris les citoyens de Hanoi, dans la création des espaces urbains verts.

Hoàng Trung Hai a appelé tous les organes compétents de ressort central comme local, les collectivités locales et les organisations socio-politiques à participer activement à la plantation d’arbres pour faire de Hanoi une ville plus verte et plus propre, mais aussi pour réduire les effets des changements climatiques sur la santé des habitants.

Toujours selon le secrétaire du Comité municipal du Parti pour Hanoi, il est important de sensibiliser la population, notamment les jeunes générations, à la protection de l’environnement pour une meilleure qualité de vie de tous.

Les autorités de Hanoi et les invités étrangers participent à la plantation d'arbres. Photo: HNM.

La ville de Hanoi se fixe pour objectif de planter un million d’arbres d’ici à 2020. Rien qu’en 2017, elle ambitionne de planter 430.000 arbres de toutes sortes. -​NDEL/VNA