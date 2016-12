Hanoi : Inauguration de la première ligne de bus BRT Kim Ma - Yên Nghia

Cérémonie d'inauguration de la première ligne de bus BRT Kim Ma - Yên Nghia. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La première ligne de bus à haut niveau de service (Bus Rapid Transit - BRT) Kim Ma - Yên Nghia a été officiellement inaugurée le 31 décembre à Hanoï, après deux semaines d’essais.



Après plus de trois ans de travaux, lancé​s début 2013 pour un coût total d'environ 53,6 millions de dollars, la première ligne de bus du système BRT Kim Ma - Yên Nghia est entrée en services.

Le président du Comité populaire de Hanoi Nguyen Duc Chung ​(à gauche) a été un des premier passagers de la ligne de bus BRT Kim Ma - Yên Nghia. Photo: tuoitre





Cette ligne, exploitée de 05h00 à 22h00, dessert l'itinéraire Yên Nghia - route nationale 6 - Ba La - Quang Trung - Lê Trong Tân - Tô Huu - Lê Van Luong - Láng Ha - Giang Vo - Giang Van Minh - Kim Ma, ​soit un trajet de 14 km réalisé en 45 minutes, avec une fréquence prévue de 358 rotations par jour d​u lundi ​au samedi, et de 264 les dimanches.



Les BRT circulent dans une voie réservée. Pour éviter les ​embouteillages, le Service des communications et des transports de Hanoï a défini de nouvelles règles de circulation. Il s'agit notamment de l'interdiction, ​aux heures de pointe (de 06h00 à 09h00 et de 16h00 à 19h30), dans différentes voies situées sur cette ligne de bus, de circulation des taxis, des grands véhicules comme autocars​ et camions de plus de 500 kg. De plus, tous les véhicules sont interdits de se garer, à toute heure, le long de la ligne BRT. Sans oublier l’installation de feux de circulation prioritaire pour les BRT en certains points, en particulier aux autoponts...



Hanoï a prévu l'installation de sept autres lignes BRT, a rappelé Vu Van Viên, directeur du Service municipal des communications et des transports.



L’exploitation des BRT vise à améliorer le​ réseau de transports publics à Hanoi, ​afin d'encourager peu à peu ​les habitants de la capitale ​à utilis​er les transports en commun. -VNA