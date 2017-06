Vi Luong (centre) médaillé d'or. Photo: tienphong

Hanoï (VNA) - La sélection vietnamienne a arraché quatre médailles d'or, trois d'argent et quatre de bronze lors du championnat du monde de gymnastiques aux agrès junior, organisé récemment en Hongrie.

Les sportifs vietnamiens Phuoc Hai​ et Khanh Phong ont été médaillés d'or pour les épreuves des barres parallèles, Vi Long et Xuan Thien pour le saut de cheval et le cheval d'arçon.

Les trois médailles d'argent ont été décernées aux épreuves ​de barres fixe, exercices libres et anneaux.

L​e Vietnam a aussi remporté sept médailles dont une en or lors du ​championnat de gymnastique artistique junior d’Asie du Sud-Est élargi 2017, qui s’est clôturé dimanche à Singapour.



​La médaille d'or ​est revenue à Nguyen Ha My, ​​outre trois de bronze dans la catégorie féminine. -VNA



