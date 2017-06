Des participants de la formation, à côté de représentants de l'Armée populaire du Vietnam et de l'ambassade des Etats-Unis. Photo : qdnd.vn



Hanoï (VNA) – Une formation d’officiers d’état-major pour les Nations Unies a commencé le 21 juin au Centre de maintien de la paix du Vietnam, dans le district de Thach That, Hanoï.

Financée par l’Initiative mondiale pour les opérations de paix (GPOI – Global Peace Operations Initiative), cette formation se poursuit jusqu’au 7 juillet. Elle réunit 24 Vietnamiens et six étrangers venus du Cambodge, d’Indonésie et de Mongolie. La formation leur permettra d’acquérir de nouvelles connaissances et un savoir-faire pour se préparer à des missions dans le cadre des opérations onusiennes de maintien de la paix.

Présent à la cérémonie d’ouverture, le général de division Pham Hong Huong, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, a affirmé que cette formation aiderait le Vietnam à mieux participer aux opérations de maintien de la paix de l’ONU et à promouvoir son esprit de responsabilité en tant que membre de la communauté internationale. -VNA