Hanoï (VNA) - La Fête printanière de la presse Dinh Dâu 2017 s'est ouverte le 17 janvier en matinée au Palais culturel de l’amitié de Hanoi (91, rue Trân Hung Dao, arrondissement de Hoan Kiêm).

Cette fête est organisée par l'Association des Journalistes du Vietnam et le ministère de l'Information et de la Communication, en collaboration avec la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti communiste du Vietnam, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et le Comité populaire de Hanoi.



A la cérémonie d’ouverture, M. Tô Quang Phan, président de l’Association des journalistes de Hanoi, a informé que la Fête printanière de la presse Dinh Dâu 2017 réunit 23 stands d'organes de presse centraux et de Hanoi, où les lecteurs auront une vue panoramique des activités de chacun en 2016.



Il a aussi souligné : "La Fête printanière de la presse 2017 est l'occasion de valoriser le développement et les réalisations de la presse vietnamienne, de mettre en valeur ses produits ainsi que de renforcer les échanges entre journalistes et lecteurs." -CPV/VNA