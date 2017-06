Des visiteurs au festival du tourisme dentaire 2017, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le festival «Le tourisme dentaire 2017» a eu lieu le 24 juin à la salle de la Réunification, à Hô Chi Minh-Ville. Cette activité organisée par le Tourisme dentaire et l’Hôpital d’odontostomatologie de Hô Chi Minh-Ville, s’inscrivait dans le cadre du festival du tourisme 2017.

Bui Ta Hoang Vu, directeur de Service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu’«à travers ce festival, le comité d’organisation souhaite promouvoir le tourisme dentaire de Hô Chi Minh-Ville».



À cette occasion, plus de 40 stands ont été dressés, tenus par l’hôpital d’odontostomatologie de Hô Chi Minh-Ville, des centres dentaires célèbres comme Lan Anh, Câm Tu… et des voyagistes de la ville. Au programme : les technologies dentaires numériques, les services et voyages dentaires accompagnés d’offres et de promotions alléchantes.



Les participants ont eu l’occasion d’en savoir plus sur les technologies dentaires les plus avancées au monde et appliquées au Vietnam, le tourisme dentaire et de recevoir des cadeaux et autres coupons de réduction.



Enfin, cet événement a accueilli la conférence internationale intitulée «Tourisme dentaire – Stratégie et orientation de développement», qui a réuni des experts, des médecins, des professeurs célèbres du pays et de l’étranger. -CVN/VNA