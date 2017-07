Nhập mô tả cho ảnh

Hanoï (VNA) - Le 2e Festival de la culture du marché flottant de Cai Rang a débuté dans la ville de Can Tho, delta du Mékong, la semaine dernière.



L'événement marque la première année de la reconnaissance de la "culture du marché flottant Cai Rang" comme patrimoine culturel immatériel national.



Un certain nombre d'activités auront lieu pendant le festival de trois jours, dont une course de bateau, un défilé de bateaux de tourisme et la création de crêpes "xeo" - une spécialité du Sud - de taille record.



Le festival mettra également en vedette des délices locaux, des activités culturelles et des jeux folkloriques.



Le vice-président du comité populaire du district de Cai Rang, Vuong Cong Khanh, a déclaré que le festival vise à populariser l'image du marché flottant de Cai Rang comme point culminant du tourisme de la ville. C'est aussi une chance pour les voyagistes d`attirer plus de visiteurs à Can Tho.



Le marché flottant de Cai Rang, situé à environ 6km du centre-ville de Can Tho, existe depuis des siècles. C'est un excellent exemple de marché flottant dans la région Sud-ouest, où les gens achètent et vendent des marchandises sur des bateaux.



Environ 200 à 250 bateaux se livrent quotidiennement à des activités d'achat et de vente, de produits agricoles essentiellement. Environ 2.000 tonnes de produits sont vendues sur le marché chaque jour, générant plus de 3 milliards de dongs.



Le marché flottant de Cai Rang est depuis longtemps une marque touristique de Can Tho et une destination attrayante tant pour les touristes nationaux qu'étrangers. -

CPV/VNA