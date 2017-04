Exportations des textiles et de l’habillement en hausse de 11,2%

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a réalisé 6,84 milliards de dollars des exportations d’habillement et de textiles au premier trimestre de cette année, soit une hausse de 11,2% par rapport à l'année précédente, selon l'Association du textile et de la confection du Vietnam (Vitas).

Le textille-habillement occupe une place importante dans la structure des marchandises vietnamiennes exportées à l'étranger. Photo : internet

Actuellement, les vêtements et les produits textiles vietnamiens sont exportés vers plus de 40 pays et territoires dans le monde, avec des marchés importants tels que les États-Unis, le Japon, la République de Corée, la Chine et l'UE.La Vitas a exhorté les entreprises à optimiser la capacité de leur équipement pour réduire les coûts de production et répondre aux commandes de produits de haute qualité.Cette année, le secteur du textile et de l'habillement du Vietnam vise une croissance de 7% rapport à 2016, avec un total des exportations de plus de 30 milliards de dollars. - VNA