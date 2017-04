Élaborer les plans de réforme de la politique salariale et de l'assurance sociale

Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La 1ère réunion du Comité national de Pilotage sur la réforme de la politique salariale, de l'assurance sociale et les priorités pour les personnes méritantes a eu lieu le 14 avril, à Hanoi, sous la présidente de son chef, le vice-Premier ministre vietnamien, Vuong Dinh Huê.

Plus tôt, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc ​avait pris une décision portant sur la création du Comité central de Pilotage sur la réforme de la politique salariale, de l'assurance sociale et les priorités pour les personnes méritantes.

Lors de la réunion, les participants ont écouté le rapport sur les missions dudit Comité en 2017 et les années suivantes​, le plan ​des études sur le projet ​de réforme de la politique salariale pour les fonctionnaires, les forces armées, les gestionnaires et les employés d​es entreprises, celui sur la réforme de l'assurance sociale et celui sur les priorités pour les personnes méritantes.

La réalisation de ces trois plans a été confiée au gouvernement par le 7e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIe exercice) afin d’améliorer la qualité des politiques de bien-être social.

Prenant la parole lors de cette réunion, Vuong Dinh Huê a indiqué qu’il s’agissait de questions très compliquées. Il a donc demandé à ce comité, ainsi qu’aux ministères et services concernés d’organiser des séminaires afin de collecter les avis pour perfectionner ces 3 plans.

Une fois achevés, c​eux-ci seront soumis au Bureau politique et discutés lors du 7e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIIe exercice) qui se tiendra en 2018. -NDEL/VNA