Bilan sur la répartition budgétaire du 1er trimestre 2017

Hanoï (VNA) - Selon le ministère des Finances, l’équilibre du budget de l’État a évolué positivement ces trois premiers mois de l’année. Concrètement, les rentrées se sont élevées à 23,2% des prévisions annuelles, les sorties, à 20,5%, et les dépenses excédentaires, à 10%. Spécialement, les rentrées du premier trimestre ont augmenté de 15,2% sur un an.

Au 1er trimestre 2017, les exportations ont contribué près de 67.000 milliards de dôngs au budget d'État. Photo : VNA/CVN

Selon le bilan financier et budgétaire du premier trimestre du ministère des Finances, les rentrées budgétaires sont de 280.900 milliards de dôngs, soit une progression de 15,2% en glissement annuel. Les rentrées issues des contribuables vietnamiens sont de 232.000 milliards de dôngs et 13,3%.



En revanche, certaines rentrées restent encore basses. Par exemple : celles issues des entreprises étrangères et autres ayant fait l’objet d’un investissement étranger qui représentent respectivement 15,4% et 23,5% des prévisions de l’année.



Les rentrées du pétrole brut ont également enregistré une hausse de 15,9% sur un an.



En mars 2017, le secteur de l’export a contribué au budget de l’État de 25.000 milliards de dôngs, soit une croissance de 19% en un mois. À la fin de ce 1er trimestre, son chiffre d’affaires était de près de 67.000 milliards de dôngs pour 18,5%.



La répartition budgétaire va bon train



Quant aux sorties du budget de l’État, elles ont connu une légère hausse de 7,8% sur un an. Les dépenses d’investissement et de développement socioéconomique sont demeurées à 44.160 milliards de dôngs, soit 12,4% des prévisions annuelles.



Les rentrées ont été affectées à la dette publique et aux aides à hauteur de 29.100 milliards de dôngs, ce qui représente 29,4% des sorties de devises de l’année.

Les sorties du budget de l’État ont connu une hausse de 7,8% sur un an. Photo : VNA/CVN

Concernant l’émission d’obligations gouvernementales, fin mars 2017, 56.497 milliards de dôngs d’obligations ont été émises, soit 30,8% du plan du ministère des Finances.En application de la résolution gouvernementale 01/NQ-CP sur le développement socio-économique et les prévisions budgétaires de l’État pour 2017, le ministère des Finances a donné instruction aux administrations fiscales et douanières, au Trésor d'État, ainsi qu’aux services des finances de ressort central et local, de prendre de manière homogènes et synergiques des mesures en matière de gestion et de stabilisation des prix du marché.Parallèlement, le ministère des Finances a contrôlé les administrations pour assurer la répartition du budget selon la réglementation du gouvernement. Les iministères et organes centraux ont également achevé la répartition des fonds d’investissement de construction fondamentale pour les investisseurs.Le Trésor d'État a mobilisé 87.097 milliards de dôngs par émission d’obligations gouvernementales (56.497 milliards de dôngs d’obligations gouvernementales, 15.000 milliards de dôngs d’obligations pour l’assurance sociale et 15.600 milliards de dôngs d’obligations couvertes par le gouvernement).Afin de mettre efficacement en œuvre le plan financier et budgétaire du deuxième trimestre 2017, le ministre des Finances, Dinh Tiên Dung, a demandé aux services et administrations relevant du ministère d’appliquer strictement la réglementation sur les rentrées et les sorties budgetaires, de renforcer les contrôles fiscaux, et de régler des questions concernant la dette publique...-CVN/VNA