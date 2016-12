Économie vietnamienne : de bons résultats en 2016

Hanoi, 25 décembre (VNA) - En 2016, les pays asiatiques en développement ont une croissance annuelle moyenne de 5,7%. Au Vietnam, elle pourrait atteindre les 6,3%, a souligné Pieter Pennings, directeur de la société de consultation en chaîne d’approvisionnement et en logistique CEL Consulting.

Les meilleures crevettes sont destinées à l’export. Photo : VNA

Le Vietnam a abouti à des résultats positifs en 2016. Environ 101.500 entreprises ont été créées pour un capital enregistré de plus de 35,5 milliards de dollars, une progression sur un an de 17,1% en nombre et de 48,1% en fonds. Le capital moyen de ces nouvelles entreprises devrait atteindre 345.000 dollars, soit une augmentation de 26,5%.Une industrie en bonne santé

D’après le rapport de la compagnie CEL Consulting, la production rizicole a rencontré des difficultés cette année à cause de la sécheresse au Nord, et des pluies et tempêtes au Sud. En revanche, dans l'élevage, le rendement et le prix du bétail et des volailles ont progressé, tandis que les épidémies ont été maîtrisées.



Le rendement dans le secteur aquicole et halieutique devrait atteindre 6,1 millions de tonnes pour une croissance de 2,3%. L’aquaculture en représente 53% avec 3,22 millions de tonnes pour 1,7%, une situation d'autant plus positive que les cours du poisson pangasius et des crevettes ont augmenté en cette fin d'année.

Le pont Tràng Tiên (Huê), une destination prisée des touristes étrangers​. Photo : VNA

La production industrielle a nettement augmenté de 7,3% ces onze premiers mois de l’année, notamment dans l’industrie de la transformation et de la fabrication, avec 11%, et de l’extraction, avec 6,3%. Par ailleurs, la production de pétrole brut a baissé de 10%, de sorte que le pays devait en importer pour 595 millions de dollars.Croissance du commerce et du tourismeLe secteur de la vente de détail a réalisé durant cette même période un chiffre d'affaires de 111,1 milliards de dollars pour une progression de 9,4%, notamment dans les segments des produits alimentaires (+12,6%), de l'habillement (+9,9%), et des produits ménagers (+9,1%). Le secteur des services d’hébergement et de restauration a dégagé 16,7 milliards de dollars, soit une hausse de 10,4%. La vente de détail et la production industrielle ont dopé la croissance du transport, puisque ces onze derniers mois, le transport de biens a réalisé 1160 millions de tonnes pour une progression de 11%.Par ailleurs, le chiffre d'affaires du secteur des voyagistes s'est élevé à 1,4 milliards de dollars pour 11,4%. Plus de 9 millions de touristes étrangers ont été recensés au Vietnam, ce qui représente une augmentation de 25,4% en un an.Fin novembre 2016, l’export a dégagé 159,5 milliards de dollars (+7,5%), tandis que les importations ont atteint 156,6 milliards de dollars (+3,5%). 70% des produits exportés relèvent des secteurs du textile et de l'habillement, du mobilier et des équipements, des chaussures, des produits aquicoles et halieutiques, du bois et de ses dérivés. Par ailleurs, 51% des produits importés sont des machines et équipements, des ordinateurs, des produits et composants électroniques, du textile, du fer, de l'acier, et des produits du plastique. – CVN/VNA