L'interface du système de billetterie électronique. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Depuis le 10 juin, le système de billetterie électroniqueproposent la réservation de billets de correspondance routière pour les lignes Lào Cai - Sapa et Vinh - Cua Lo (dans le sens aller et retour). Telle est la récente annonce de la Compagnie par actions des transports ferroviaires de Hanoï (HARACO).

Concrètement, la vente des billets de train et de bus concernent les lignes reliant Hanoi - Cua Lo via Vinh et Hanoi - Sapa via Lao Cai. La vente des billets de ce genre se termine 10 minutes avant l’heure de départ dans le sens aller et quatre heures avant le départ dans le sens retour.



Selon le règlement en vigueur, les navettes attendent les pasagers devant les gares de Vinh et de Lao Cai au plus tard 30 minutes après l’heure d’arrivée du train.



De retour, il faut appeler les numéros de téléphone 0 23 83 85 31 58, 09 49 34 28 77 ou 09 13 38 55 42 environ 3 heures avant l’heure de départ pour la ligne routière Cua Lo - Vinh et le 09 78 73 69 62 environ 4 heures avant l’heure de départ pour informer le transporteur du lieu et de l’heure d’accueil des passagers.



Les réservations sont à effectuer sur le site http://www.dsvn.vn, dans les gares et les agences de billetterie ou par téléphone au 19 00 01 09. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.vantaiduongsathanoi.vn. -CVN/VNA