Des étrennes du Têt : comment et combien ?

Hanoï (VNA) - Lors du jour de l’An lunaire, tous les membres de la famille se réunissent pour se souhaiter bonheur, santé et prospérité tout en offrant des étrennes aux grands-parents et aux enfants. Pour ces derniers, le Têt est un moment très attendu : longues vacances scolaires, vêtements neufs, voyages, argent de poche offert par les proches, bons repas avec la famille. Bref, que du bonheur !

Photo: Internet

Mais combien doit-on donner ? Au Vietnam, on préfère des billets 50.000 dongs de couleur rouge, signe de chance. Pour les plus proches, vous pouvez donner de 4 à 6 billets, soit 200.000 - 300.000 dongs, alors que pour les moins proches, un billet est suffisant.

Photo: Internet

Quand on offre des étrennes aux petits, on leur dit d’être sages, on leur souhaite aussi de bonnes notes à l'école. Souvent, les enfants glissent leur petit pécule du Têt dans leur tirelire en porcelaine, ou ils le confient à leurs parents qui seront chargés d'en prendre soin.

Photo: VNA

Il n'y a pas si longtemps, lorsque les conditions de vie étaient plus difficiles, on offrait les étrennes directement, sans enveloppe. Mais les temps ont changé. La manière de donner compte de plus en plus. La somme aussi. Les petites enveloppes en papier glacé, sur lesquelles sont imprimés des caractères sino-vietnamiens exprimant les aspirations fondamentales de l'homme : bonheur, prospérité et longévité. -VOV/VNA