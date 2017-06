Vue générale de l'événement. Photo: VNA.

Bruxelles (VNA) - L’Association des Étudiants vietnamiens en Belgique (SIVIBI) a organisé, le 25 juin, au siège de l’​ambassade du Vietnam dans ce pays, à Bruxelles, son 3ème congrès pour faire le bilan de​s activités pendant le mandat 2014 - 2017 et proposer des orientations pendant le nouveau mandat 2017 - 2019.​Ces derniers temps, la SIVIBI, en collaboration avec l’Association des Vietnamiens en Belgique et l’Alliance Belgique-Vietnam, a donné des cours de ​vietnamien aux enfants de Vietnamiens résident en Belgique. Elle a continué d’organiser ​des tournois de football, en combinant ses activités avec l’Union générale des Vietnamiens de Belgique pour l’organisation d​'événements, dont le Têt traditionnel, la fête familiale, la collecte d’argent pour ​soutenir des personnes démunies au Vietnam, etc.​Elle a également eu des échanges en ligne avec le comité central de l’Union des Étudiants du Vietnam et des Associations d'étudiants au Vietnam et à l’étranger.S’exprimant lors du congrès, l’​ambassadeur vietnamien en Belgique, Vuong Thua Phong, a proposé des mesures pour que les activités de la SIVIBI soient plus attrayantes.La SIVIBI devrait renforcer ses activités avec l’Union générale des Vietnamiens de Belgique, ​notamment dans la promotion de la culture et de la gastronomie du Vietnam en Belgique, a-t-il suggéré.Le diplomate vietnamien a également encouragé les étudiants à participer davantage aux activités extérieures de l’​ambassade du Vietnam, tout en a​ssurant que celle-ci continuerait de soutenir leurs activités en Belgique. -NDEL/VNA