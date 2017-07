Conférence internationale sur la sécurité routière en septembre

Hanoi, 19 juillet (VNA) - La 12e conférence internationale sur la sécurité routière dans la région d’Asie de l’Est, sous le thème « Vues et programme d’action pour un réseau de transport sûr, vert et intégré », et la conférence sur la sécurité routière du Vietnam en 2017, intitulée « Binh Duong : vues sur le réseau de transports pour un centre urbain intelligent et idéal », auront lieu du 18 au 21 septembre à Hô Chi Minh-Ville et à Binh Duong (Sud).

Point presse sur la conférence internationale sur la sécurité routière prévue en septembre, le 18 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Khuât Viêt Hùng, vice-président du Comité national sur la sécurité routière, lors d’une conférence de presse tenue le 18 juillet à Hô Chi Minh-Ville, ces évènements seront organisés par le Comité national de la sécurité routière, en coopération avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, celui de la province de Binh Duong et l’Association d’étude sur les transports en Asie de l’Est (EASTS). Ces conférences réuniront environ 600 experts venant des 20 membres de l’EASTS tels que Australie, Cambodge, Chine, Indonésie, Japon, République de Corée, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam,…L’occasion pour les participants de discuter et partager des résultats de recherche et expériences dans ce domaine. Les sessions principales parleront d’expériences de gestion des moyens de transport individuels, de l’application du transport intelligent, du renforcement de la sécurité routière et du développement des transports en commun. Elles aborderont aussi la pollution de l’air qui influence directement la santé des citadins.Ces dernières années, le Vietnam a fait face à de grands défis comme les embouteillages dans les grandes villes, les accidents, la pollution de l’air et l’explosion du nombre des moyens de transport individuels. D’après Khuât Viêt Hùng, les autorités vietnamiennes pourront lors de cette conférence promouvoir les échanges et la coopération avec les pays qui ont les mêmes défis que le Vietnam.Selon l’Organisation mondiale de la santé, les accidents de la route causent 1,25 million de décès par an, plus de 20 à 50 millions de blessés, nombre d’entre eux gardant une invalidité. Près de la moitié des personnes tuées sur les routes sont des « usagers vulnérables » (piétons, cyclistes et motocyclistes). Les accidents de la route coûtent à la plupart des pays 3% de leur PIB. Concernant la pollution de l’air, 3,3 millions de personnes dans le monde, dont 44.000 Vietnamiens, décèdent chaque année de maladies liées à ce phénomène. - CVN/VNA