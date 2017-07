Hanoi (VNA) – Après trois jours de compétition, la 6e colonie de vacances scientifique Odyssey des juniors de l’ASEAN+3 (APT JSO-6) placée sur le thème « Energie renouvelable pour la vie » s’est clôturée le 14 juillet à Hanoï.

Organisé pour la première fois au Vietnam, cet événement était une activité significative pour célébrer les 50 ans de la fondation de l’ASEAN et la mise en œuvre du plan d'action pour les sciences et les technologies et l'innovation pour l'ASEAN pour la période 2016-2025.

Dans son allocution de clôture, le vice-ministre des Sciences et des Technologies Tran Quoc Khanh a déclaré que les résultats de cette colonie contribuaient à encourager les élèves brillants à poursuivre leur passion pour le domaine des sciences et des technologies.

L’APT JSO-6 a attiré la participation d’environ 180 délégués de l’ASEAN+3 et de la Suède, divisés en 28 équipes. Ils ont pris part aux concours en physique, chimie, biologie, sur l'élaboration et la présentation des projets, aux échanges d’expériences, aux ateliers scientifiques.

Le thème de cette année démontre que le développement des énergies renouvelables est essentiel pour assurer la sécurité énergétique, la protection de l'environnement, faire face aux changements climatiques et améliorer la santé publique.

Lors de la cérémonie de clôture, le Comité d'organisation a remis 9 prix d'or, 20 prix d'argent, 21 prix de bronze, et 3 prix d'encouragement.