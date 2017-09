La cérémonie de signature de l' accord de coopération stratégique entre Chr. Hansen et Vinamilk. Photo: VNA



Hanoï, 21 septembre (VNA) – L’Entreprise internationale de bioscience Chr. Hansen du Danemark et la Société par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk) ont signé, le 21 septembre dans la capitale danoise Copenhague, un accord de coopération stratégique sur le développement des probiotiques.

Selon cet accord, Chr. Hansen aidera Vinamilk à développer et introduire des probiotiques de dernier cri conformément aux normes européennes dans des produits laitiers de Vinamilk tels que le lait en poudre, les yaourts...



Prenant la parole à la cérémonie de signature, Phan Minh Tien, directeur exécutif de Vinamilk, a déclaré que cet accord de coopération stratégique était une percée contribuant à améliorant le système digestif et la résistance des milliers d'enfants et familles vietnamiennes.



Après la cérémonie de signature, Mette Winning, directeur mondial chargé des recherches et des applications de Chr. Hansen, a organisé un colloque avec Vinamilk pour discuter des moyens de développement des produits nutritifs de qualité répondant aux normes internationales.



Créée en1874, Chr. Hansen est une entreprise de bioscience internationale qui met au point des solutions naturelles pour les industries des secteurs alimentaire, nutritionnel, pharmaceutique et agricole. La société dispose d'un effectif de plus de 3.000 employés spécialisés dans plus de 32 pays et possède une des plus grandes collections commerciales de bactéries au monde, totalisant plus de 30.000 souches. -VNA