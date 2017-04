Chol Chnam Thmay : le comité de pilotage du Nam Bô occidental formule ses voeux à Tra Vinh

Hanoi (VNA) - Son Minh Thang, chef adjoint permanent Comité de pilotage du Nam Bô occidental, est allé, mardi 11 avril, formuler ses meilleurs vœux à des pagodes, à des vétérans révolutionnaires et à des familles bénéficiaires de politiques sociales de l’ethnie Khmer dans les provinces de Vinh Long et Tra Vinh ​(Sud).

Photo : VNA

A cette occasion, il a offert des cadeaux aux Associations de solidarité des bonzes patriotes de ces provinces, à l’école Pali-Khmer Tra Vinh, à quatre pagodes exemplaires et à des familles bénéficiaires de politiques sociales.



Au nom des bonzes et des Khmers, le vice-président de l’Association de solidarité des bonzes patriotes de Tra Vinh, le bonze supérieur Thach Oai, a exprimé ​sa confiance ​dans le Parti et l’Etat vietnamiens et promis de continuer de mobiliser ​la population loca​le pour œuvrer ensemble ​dans l'édification du pays natal et dans l'application ​des options, des ligne​s et de lois du Parti et de l’Etat.



Le même jour, une mission du comité de pilotage du Nam Bô occidental conduite par son chef adjoint Le Hung Dung, est allée présenter ses vœux et offrir des cadeaux à des Khmers dans la vile de Cân Tho.



Il salué le rôle ​des bonzes et ​des Khmers qui ont eu des contributions importantes au développement local et au renforcement de l’unité nationale, mais aussi pour leur participation aux activités sociales qui auront permis d’améliorer les conditions de vie de la communauté khmère.



La mission est allée également formuler les meilleurs vœux à l’Association de solidarité des bonzes patriotiques de la ville de Cân Tho et à des pagodes de cette ville.



Chez les Khmers, le Chol Chnam Thmây (ou Tet traditionnel des Khmers) est la plus importante fête de l’année, marquant la transition entre la fin de la saison sèche et le début de celle des pluies. En langue khmère, Chol Chnam Thmay signifie "entrée dans l’année nouvelle". La fête a lieu chaque année du 13 au 15 avril (soit les trois premiers jours du premier mois du calendrier khmer). - VNA