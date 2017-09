Ba Ria-Vung Tau (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Azerbaïdjan a organisé vendredi 22 septembre dans le district de Xuyen Moc, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) une cérémonie en l'honneur du 25e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Azerbaïdjan (23 septembre 1992).

L’événement a été honoré de la présence de l’ancienne vice-présidente de la République Truong My Hoa, l’ambassadeur de l’Azerbaïdjan au Vietnam Anar Imanov, et le président de l'Association d'amitié Vietnam-Azerbaïdjan Nghiêm Vu Khai.

Après 25 ans de développement de leurs relations, le Vietnam et l'Azerbaïdjan jouissent de nombre d'opportunités de coopération, notamment dans l'économie, le commerce et l'investissement.

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 23 septembre 1992, les relations d'amitié traditionnelles des deux pays continuent de bien se développer. En 2013, l'Azerbaïjan a ouvert une ambassade au Vietnam.

Le Vietnam et l'Azerbaïjan ont de bons liens politiques. Les deux parties coordonnent toujours leurs activités lors des forums internationaux. En mai 2014, le président de l'Azerbaïjan, Ilham Aliyev, a effectué une visite d’Etat au Vietname ; et en 2015, l’ancien président Truong Tan Sang a réalisé une visite officielle en Azerbaïjan. Lors de ces deux visites, de nombreux documents de coopération bilatérale ont été signés, apportant des opportunités aux entreprises et aux peuples des deux pays.

Ces dernières années, le groupe national du gaz et du pétrole du Vietnam cherche à intensifier les liens de partenariat avec l'Azerbaïjan. Il a ouvert en 2011 un bureau de représentation dans ce pays d'Asie occidentale.



Le Vietnam et l'Azerbaïjan ont reconnu la croissance satisfaisante du commerce bilatéral qui s’est chiffré en 2016 à 104 millions de dollars et au premier semestre de 2017 à 114 millions de dollars. Le Vietnam exporte, pour l'essentiel, téléphones portables, accessoires, produits électroniques, produits aquatiques, confiseries et céréales, et importe donc pétrole brut et carburants.

La partie azerbaïdjanaise a, de son côté, soutenu la formation des cadres vietnamiens dans ce domaine. Les deux pays ont également conclu certains accords, dont l'exemption de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique et de service, et un protocole de coopération entre les deux ministères vietnamien et azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

Lors de cette cérémonie, les participants ont discuté des mesures pour promouvoir les relations d’amitié traditionnelle et de coopération bilatérale, notamment dans le pétrole et le gaz ou la formation des spécialistes des deux pays.

A cette occasion, l’Ordre de l’Amitié du gouvernement vietnamien ont été remis à trois universités de l'Azerbaïjan ayant des contributions actives à la formation du personnel pour le Vietnam et ​au renforcement de la solidarité et de l’amitié entre les deux peuples. -VNA