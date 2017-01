Célébration du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde

L'ambassadeur du Vietnam en Inde Ton Sinh Thanh. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Inde a organisé mercredi à New Delhi la célébration du 45e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques Vietnam-Inde (7 janvier) et le Têt communautaire.

Selon l'ambassadeur du Vietnam Ton Sinh Thanh, ces 45 dernières années, les relations entre les deux pays ont connu un développement vigoureux. L'Inde est toujours un grand ami et partenaire de confiance du Vietnam.

Les deux pays ont établi un partenariat stratégique en 2007 et l'ont récemment porté au niveau d'un partenariat stratégique intégral lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi au Vietnam en 2016.

L'Inde et le Vietnam se concentrent non seulement sur la coopération dans la politique, la défense et la sécurité, mais encore dans l'économie. Avec un commerce bilatéral de 5,5 milliards de dollars, l'Inde est actuellement l'un des 10 premiers partenaires du Vietnam. Elle est aussi un grand investisseur d​ans le pays avec 130 projets en activité, cumulant 700 millions de dollars. Les deux pays visent 15 milliards de dollars d'échanges commerciaux en 2020.

A cette occasion, le secrétaire d'État chargé des Affaires extérieures de l'Inde Mobashar Jawed Akbar a souligné les relations historiques et l'amitié entre le Vietnam et l'Inde. Il a remercié le Vietnam pour son soutien accordé à la politique "Agir à l'Est" de l'Inde, tout en affirmant que le Vietnam servirait de passerelle entre l'Inde et les pays de l'ASEAN. Il a également adressé ses meilleurs vœux du Nouvel An aux amis vietnamiens. -VNA

​

​

​

​