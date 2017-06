L’ambassadeur du Vietnam en Ukraine et en Moldavie, Nguyen Minh Tri, lors de la cérémonie célébrant le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Moldavie.



Hanoi (VNA) - Une cérémonie célébrant le 25anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Moldavie (11 juin) a eu lieu le 27 juin dans la capitale Chisinau, en Moldavie.

L’ambassadeur du Vietnam en Ukraine et en Moldavie, Nguyen Minh Tri, a souhaité que, sur la base des relations d’amitié traditionnelle, de la détermination des dirigeants et des efforts des ministères, des services et des deux peuples, les deux parties continuent ​d'exploiter leurs potentiels existants afin d'approfondir et de porter à une nouvelle hauteur les relations de coopération bilatérale.

Le secrétaire d’Etat au ministère des Affaires étrangères de Moldavie, Anatol Vangheli, a souligné que son pays souhaitait toujours promouvoir la coopération avec le Vietnam, notamment dans l’éducation et la formation, l’économie et le commerce, et que les deux pays continuent de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux.

A cette occasion, la Poste centrale de Moldavie a émis une enveloppe timbrée portant l’emblème des deux pays. -VNA