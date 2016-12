Aviation : 5.000.000 billets à 5.000 dông chez Vietjet Air

Photo: VNA

Du 28 décembre 2016 au 28 février 2017, 5 millions de billets à partir de 5.000 dongs sont disponibles pour les vols effectués par Vietjet Air sur toutes les lignes domestiques et internationales à destination de Hong Kong (Chine) ; Kaohsiung, Taipei, Taichung, Tainan de Taiwan (Chine) ; Pusan et Séoul de République de Corée ; Singapour ; Bangkok de Thaïlande ; Kuala Lumpur de Malaisie ; Rangoon de Myanmar ; et Siem Reap de Cambodge.

Ces billets promotionnels peuvent être réservés entre midi et 14h sur www.vietjetair.com.

La compagnie aérienne dispose d'une flotte de 42 A320 et A321, et propose 350 vols par jour. 35 millions de passagers ont déjà voyagé avec Vietjet Air.



Prochainement, Vietjet Air prévoit d'étendre son réseau dans toute la région. Pour mieux s’y préparer, la compagnie aérienne a signé des accords avec les principaux fabricants d'avions pour l’achat de nouveaux appareils. - VNA