Le terminal domestique T1 de l'aéroport de Noi Bai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – L’aéroport international de Noi Bai (Hanoï) a annoncé le 4 juillet que le terminal domestique T1 sera réparé et amélioré en huit mois, du 11 juillet 2017 à mars 2018.

Selon un représentant de l’aéroport de Noi Bai, les travaux permettront de porter la capacité annuelle du terminal T1 à 15 millions de passagers. Le coût est estimé à près de 244 milliards de dôngs (plus de 10 millions de dollars).

Le terminal T1 a été mis en service en octobre 2001 avec quatre halls (A, B, C, D), d’une capacité totale de 6 millions de passagers. Fin 2013, le nouveau hall E a ouvert ses portes, portant la capacité du terminal T1 à 9 millions de passagers par an. A ce moment là, l’aéroport international de Noi Bai devait servir plus de 12,8 millions de passagers. -VNA